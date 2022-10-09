В администрации Херсонской области заявили, что наступление ВСУ захлебнулось

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Украинским войскам не удалось развить наступление на Херсонском направлении. Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Он поведал, что на Херсонском направлении ситуация осталась без изменений.

"Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась", – сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов рассказал, что родители вместе с детьми будут направлены из Херсонской области в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на несколько недель. Он уточнил, что с воскресенья, 9 октября, начнут работать центры, в которых можно будет получить подробную информацию по данному вопросу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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