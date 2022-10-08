Власти Херсонской области намерены направить детей с родителями в регионы РФ

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Родители вместе с детьми будут направлены из Херсонской области в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на несколько недель, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"На время зачистки от нацистов периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край", – приводит его слова издание РБК.

Стремоусов уточнил, что с воскресенья, 9 октября, начнут работать центры, в которых можно будет получить подробную информацию по данному вопросу.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что село Великая Александровка, где украинские войска расстреляли 16 человек, находится под контролем иностранных наемников.

Он рассказал, что, со слов одного из жителей, тот до сих пор не может прийти в себя, поскольку у него на глазах расстреляли 16 гражданских.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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