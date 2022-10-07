Село Великая Александровка контролируют иностранные наемники – Стремоусов

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Село Великая Александровка, где украинские войска расстреляли 16 человек, находится под контролем иностранных наемников, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что, со слов одного из жителей, тот до сих пор не может прийти в себя, поскольку у него на глазах расстреляли 16 гражданских.

"Село находится, я бы не хотел говорить, что под контролем ВСУ, под контролем наемников практически всего НАТО, которое сейчас пришло на территорию Украины, не скрывая своих задач по убийству мирного населения. Уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области", – сказал Стремоусов.

Ранее замглавы администрации региона сообщил о расстреле 16 человек в Великой Александровке.

Кроме того, ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS гражданский автобус в Херсонской области. Погибли пять мирных жителей, еще пятеро ранены. Обстрел был совершен в 07:05 в районе Дарьевского моста. ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS, когда гражданские ехали на работу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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