ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы Украины уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, все стабильно, никаких прорывов со стороны ВСУ нет и не будет.

Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти региона сообщили, что остановили их продвижение.

Утром ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS гражданский автобус в Херсонской области. Погибли пять мирных жителей, еще пятеро ранены. Обстрел был совершен в 07:05 в районе Дарьевского моста. ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS, когда гражданские ехали на работу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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