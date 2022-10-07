В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Свыше 300 военных потеряла украинская армия на николаево-криворожском направлении за сутки, заявили в Минобороны России.

"Всего на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку наступления на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области, однако ВС России дали отпор. В районе Пятихатки Херсонской области также была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.

В военном ведомстве добавили, что ВСУ пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое, но атака была отражена военными РФ.

Уточняется, что на купянском направлении украинская армия потеряла более 80 военнослужащих, оставленную из Германии САУ с высокоточными боеприпасами, 5 танков, 4 боевые машины пехоты, 10 автомобилей. А на краснолиманском направлении – 30 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 5 бронированных машин, 5 пикапов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Российские войска уничтожили более 120 военных Украины 58-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад. Кроме того, Вооруженным силам России удалось ликвидировать три боевые машины пехоты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

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