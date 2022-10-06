ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия и людей, чем за всю СВО – Рогов

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Вооруженные силы Украины стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Количество вооружений и личного состава ВСУ, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО", – цитирует его ТАСС.

Рогов добавил, что несмотря на то, что число потерь ВСУ растет, они сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области.

Ранее Рогов заявил, что Украина блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Он отметил, что в туда стремятся попасть тысячи граждан.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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