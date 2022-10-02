Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина блокирует выезд в освобожденную часть региона, передает РИА Новости.

"Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", – заявил Рогов.

Представитель администрации добавил, что в освобожденную часть области стремятся попасть тысячи граждан.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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