Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские войска уничтожили более 120 военных Украины 58-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад. Кроме того, Вооруженным силам России удалось ликвидировать три боевые машины пехоты.

Военные отразили несколько попыток наступления ВСУ на купянском направлении.

"На купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое", – отметили в Минобороны.

В результате Украина потеряла свыше 120 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.

Помимо этого, четыре батальонные группы попытались прорвать оборону ВС РФ в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. Их удалось отбросить. На андреево-криворожском направлении украинские силы потеряли более 100 военнослужащих, шесть танков, восемь бронированных машин и девять автомобилей.

Кроме того, две диверсионно-разведывательные группы были уничтожены у села Петровского в Харьковской области. ВС РФ ликвидировали 25 боевиков и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции.

По его словам, несмотря на рост потерь Украины, Киев сохраняет наступательный потенциал на участке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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