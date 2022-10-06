В МИД РФ заявили, что новые поставки HIMARS зальют Украину кровью

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Новые поставки реактивных систем залпового огня HIMARS Украине позволят Вашингтону залить Киев кровью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"С каждой неделей все больше и больше денег льется туда, в регион, киевскому режиму, чтобы только не прекращались боевые действия, чтобы гибло людей еще больше, чтобы затопить регион полностью кровью на эти самые американские деньги, напечатанные и ничем не обеспеченные в Соединенных Штатах Америки, чей государственный долг на днях превысил 31 триллион долларов", – цитирует ее ТАСС.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Евросоюз превращается в участника украинского конфликта после объявлений о создании ЕС миссии по оказанию военной помощи Украине.

Захарова также не исключила, что решение Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным было принято по указанию Запада.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лору Купер заявила, что РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму.

Она сообщила, что формирование пакета военной помощи для Украины происходит "после оценки потребностей страны на поле боя".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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