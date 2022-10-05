Слова США об ударах по Крыму доказывают их вовлеченность в конфликт – Песков

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Заявления Пентагона о возможных ударах РСЗО HIMARS по Крыму свидетельствуют о вовлеченности США в конфликт России и Украины. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

По его словам, это создает "чрезвычайно и чрезвычайно" опасную ситуацию.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лору Купер заявила, что РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму.

Она сообщила, что формирование пакета военной помощи для Украины происходит "после оценки потребностей страны на поле боя".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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