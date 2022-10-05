В Херсонской области заявили о перегруппировке военных РФ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия проводит перегруппировку в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, в нынешних условиях перегруппировка позволяет собраться с силами и нанести удар. Стремоусов добавил, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.

"Наутро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно", – сказал замглавы администрации Херсонской области.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Вашингтона тяжелого оружия на Украину только закрепляют статус участника конфликта за Соединенными Штатами. По его словам, Москва воспринимает такие действия как непосредственную угрозу стратегическим интересам России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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