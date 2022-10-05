Политолог назвал бесперспективной идею Маска по урегулированию конфликта на Украине

Фото: ТАСС/EPA/Carina Johansen

Идея Илона Маска о способах урегулирования конфликта на Украине бесперспективна, так как Запад не согласится на эти предложения. Об этом заявил доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в эфире радио КП.

По его мнению, на мирные соглашения Запад может пойти лишь в случае больших военных успехов. Вместе с тем предложения Маска несут определенные риски и для Москвы, сказал политолог.

Мирзаян добавил, что самым сложным моментом является проведение повторных референдумов. Он напомнил, что в вопросе Крыма тоже продвигали эту идею.

"На первый взгляд, это правильно, но по факту нам предлагают не признать формально предыдущий референдум. Это очень нехороший путь, в дальнейшем если наше государство будет ослаблено, то такой прецедент может быть использован в других российских регионах для выхода из состава Российской Федерации", – пояснил Мирзаян.

Он отметил, что Маск понимает, что в США большинство экспертов говорят о необходимости найти общий язык с Владимиром Путиным. По его мнению, Запад осознает тотальное преимущество России, несмотря на последние тактические успехи Украины. Мирзаян подчеркнул, что Киев действует на максимуме своего потенциала, а США поставляют все, что могут предоставить без риска ядерной войны.

Ранее Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение.



Илон Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине

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