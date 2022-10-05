В МИД РФ оценили план Илона Маска по Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

У жителей западных стран возникает вопрос о роли США и НАТО в текущей ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя план основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по урегулированию украинского конфликта.

"Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" – отметила она в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, в общественной дискуссии по урегулированию конфликта участвуют политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, артисты.

Ранее Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение.



Илон Маск опубликовал опрос о принадлежности Крыма и Донбасса

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!