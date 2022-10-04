Политолог призвал не переоценивать влияние Маска на общественное мнение

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Заявление основателя Tesla и SpaceX Илона Маска выбирается из общепринятых трендов, но не стоит переоценивать его влияние на общественное мнение из-за довольно экстравагантной репутации. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на политолога, преподавателя МГИМО Алексея Зудина.

По его словам, американский предприниматель давно стал влиятельной публичной фигурой, потому старается поддерживать себя в этом качестве. Зудин назвал интерес Маска к украинскому конфликту предсказуемым.

Вместе с тем эксперт напомнил, что предприниматель раньше симпатизировал Украине, а его нынешнее заявление выбивается из прежних симпатий и подходов, которые доминируют на Западе.

"Зачем он это делает? Здесь возможны два не взаимоисключающих объяснения. Первое – ну да, доминирующий тренд на Западе продолжает сохраняться, но одновременно существуют и постепенно усиливаются другие подходы – в частности, более осторожные, менее конфронтационные и агрессивные. Маск просто озвучил тот подход, который формируется на Западе", – предположил Зудин.

Политолог отметил, что заявление Маска имеет отношение к его коммерческим интересам, так как слова предпринимателя влияют на курс акций.

"Но тем не менее он влияет на общественное мнение и факт, что такая влиятельная фигура сделала нетривиальное выпадающее из общего тренда заявление – это безусловно знак, правда пока не совсем понятно знак чего именно", – заключил Зудин.

Ранее Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение.



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