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Политика

04 октября, 19:02

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Политолог объяснил, почему мирный план Маска по Украине не сработает

Безнадежная попытка? Сработает ли мирный план Маска по Украине
политиказа рубежом

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск предложил собственный план по урегулированию ситуации на Украине. В частности, предприниматель выступил за признание Крыма частью России. В Киеве его мирную инициативу подвергли критике. Разбираемся, насколько реалистичны идеи предпринимателя.

Четыре пункта Маска

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Американский миллиардер и инженер Илон Маск предложил шаги по урегулированию конфликта на Украине. Его план, опубликованный в Twitter, включает в себя четыре пункта. Во-первых, предприниматель предлагает провести повторные референдумы в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав РФ. Причем голосование должно пройти под наблюдением ООН.

Во-вторых, Крым следует признать частью РФ, как это было с 1783 года до Хрущева, считает Маск. В-третьих, гарантировать водоснабжение полуострова. Последний пункт предполагает сохранение нейтрального статуса за Украиной.

С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого.
Илон Маск
основатель компаний Tesla и Space X

Бизнесмен также запустил в Twitter голосование по своим предложениям. С момента публикации в опросе приняли участие свыше 2,7 миллиона человек. В Кремле прокомментировали предложенные предпринимателем шаги по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные идеи, исходящие от таких людей, как Маск, позитивным явлением.

"Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов: жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может. <...> Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный", – отметил Песков.

Вместе с тем в Киеве идеи Маска подверглись критике. Президент Украины Владимир Зеленский запустил свой собственный опрос среди пользователей Twitter. Он спросил, какой Маск им нравится больше: тот, который поддерживает украинскую или российскую сторону. На фоне этого миллиардеру пришлось уточнить свою позицию.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира", – заявил Маск в комментариях к публикации.

"Безнадежная попытка компромисса"

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

План Илона Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине невозможно реализовать на текущем этапе. Об этом Москве 24 рассказал первый вице-президент Центра политических технологий, профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин.

Это попытка достигнуть компромисс, но в нынешней ситуации попытка совершенно безнадежная. Потому что позиции сторон диаметрально противоположные.
Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра политических технологий, профессор НИУ ВШЭ

"Одна из поправок в Конституцию РФ, принятых в 2020 году, запрещает вступать в переговоры по поводу утраты какой-либо части территории России. Поэтому Россия не пойдет на повторное проведение голосования на новых территориях", – пояснил политолог.

Для Украины в предложенном плане неприемлемы пункты о признании Крыма российским, а также нейтральный статус, отмечает эксперт. Он напомнил, что украинская сторона подала заявку на членство в НАТО в ускоренном режиме.

Эксперт добавил, что мирный план Маска не получится реализовать еще и потому что, в Киеве не готовы к диалогу с действующим президентом РФ. Ранее Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения с Владимиром Путиным переговоров.

Политолог считает, что инициатива бизнесмен не говорит о его президентских амбициях.

Политическая тематика даже в нынешней ситуации американских избирателей интересует довольно слабо. Для них гораздо важнее внутренние вопросы. Если бы Маск хотел стать президентом США, то Украина – это не та тема, по которой ему стоило бы высказаться, чтобы заявить о своих амбициях.
Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра политических технологий, профессор НИУ ВШЭ

Маск – абсолютно самодостаточный человек. И когда он делает подобные заявления, то представляет свои интересы, объясняет эксперт. Бизнесмен решил выступить в качестве миротворца, поскольку считает, что конфликт с применением ядерного оружия действительно возможен, и хочет внести свой вклад в его остановку, заключил политолог.

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Носатов Иван

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