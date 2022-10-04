В МО РФ заявили о поражении украинского завода "Мотор Сич" с тоннами боеприпасов

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие поразили производственные цеха завода "Мотор Сич", в котором находилось более 15 тонн боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Удары производились в районе Запорожья, уточнили в ведомстве. ВС РФ также поразили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады военнослужащих Украины.

"Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24", – уточнили в МО РФ.

Ранее в ведомстве сообщили, что российская авиация ликвидировала до 100 иностранных наемников и бойцов ВСУ в Донецкой Народной Республике. Высокоточные удары были нанесены в районе населенного пункта Святогорск ДНР.

До этого Вс РФ удалось поразить пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в Николаевской области. Действие было совершено в районе населенного пункта Явкино.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска уничтожили пять складов вооружения ВСУ в ДНР и Херсонской области

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