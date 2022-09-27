ВСУ признали бесполезность американских РСЗО HIMARS в боях в Донбассе – СМИ

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Командование ВСУ признало бесполезность переданных Соединенными Штатами РСЗО HIMARS в боях за Бахмут, сообщает The New York Times.

По информации издания, в Киеве пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у украинской стороны западных реактивных систем залпового огня.

Также отмечается, что Вооруженные силы России смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак ВСУ. Кроме того, союзные войска теснят украинскую армию, поражая ее технику и живую силу.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российской армии удалось поразить пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ в районе населенного пункта Явкино в Николаевской области.

До этого авиация, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил России за одни сутки поразили 33 артиллерийских подразделения ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 178-ми районах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

