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Украинская армия несет большие потери на южном направлении. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на солдат и офицеров ВСУ.

Один из военнослужащих рассказал, что во время недавнего штурма украинское подразделение потеряло за два часа 50 человек. Еще один военный сообщил, что при попытке взять село, занятое российской армией, ВСУ потеряли сотни человек.

В свою очередь, командир воинской части под Николаевым Игорь Козуб заявил, что украинские войска несут потери из-за отсутствия артиллерийской подготовки и нехватки боеприпасов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 300 иностранных наемников в Николаевской области. По его словам, ракетный удар был нанесен по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

