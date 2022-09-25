Мобилизованные будут контролировать освобожденные территории – комбат Дроздов

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Россияне, которые призваны в рамках частичной мобилизации, будут контролировать освобожденные территории. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на командира первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максима Дроздова.

"Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно, нужно закрепление территорий", – объяснил он.

Комбат также выразил уверенность в том, что освобожденные территории обязательно войдут в состав РФ.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

