В Минобороны рассказали об уничтожении более 30 артиллерийских подразделений ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Авиация, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил России за сутки поразили 33 артиллерийских подразделения ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 178-ми районах, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки ДНР, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах", – рассказал Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило, что российская истребительная авиация сбила за сутки еще три борта ВСУ: два Су-25 и один МиГ-29. По данным ведомства, воздушное судно МиГ-29 было сбито в районе Новоселовки Николаевской области. Два борта Су-25 были сбиты в районах Веселое Херсонской области и Камышевки ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

