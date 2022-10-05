США и Британия хотят перенести боевые действия на территорию РФ – Патрушев

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания хотят затянуть конфликт на Украине и перенести боевые действия на российскую территорию. Он сказал об этом на совещании по вопросам безопасности в Крыму.

"Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", – передает ТАСС его слова.

Он также добавил, что американские и британские власти из страха потери своей гегемонии пытаются разжигать новые конфликты, в том числе по периметру таких ядерных держав, как Россия и Китай.

"Самоуверенная и эгоистичная политика англо-американского тандема создает многочисленные очаги напряженности в различных регионах, ставит на грань выживания многие страны и народы", – резюмировал Патрушев.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада и НАТО пытаются реализовать свои планы по уничтожению России руками украинцев. По ее словам, Запад также хочет отменить все русское и разрушить экономику страны. Они якобы уже открыто рассуждают о покорении России и разделении ее на части.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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