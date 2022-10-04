РФ потребовала от УВКПЧ ООН жесткой реакции на нарушения прав человека Киевом – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) жесткой публичной реакции на нарушения прав человека со стороны Украины и Запада. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Оно было опубликовано на сайте министерства.

"Требуем от УВКПЧ своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима, а также действия его западных покровителей", – отмечается в материале.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада и НАТО пытаются реализовать свои планы по уничтожению России руками украинцев. По ее словам, Запад также хочет отменить все русское и разрушить экономику страны. Они якобы уже открыто рассуждают о покорении России и разделении ее на части.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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