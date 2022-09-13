Проект соглашения Киева по гарантиям безопасности направлен на эскалацию – Слуцкий

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Все пункты проекта рекомендаций по гарантиям безопасности Украине направлены на дальнейшую эскалацию конфликта и вовлечение в него стран НАТО и их союзников, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Проект "Киевского соглашения по безопасности" – это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации", – цитирует его ТАСС.

По словам политика, это проект против России. Он выразил надежду на то, что все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться.

Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать США, Великобританию, Австралию, Турцию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, страны Северной, Центральной и Восточной Европы, а также государства Балтии. Данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину.

Документом предполагается зарубежное финансирование в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия и разведданных. Кроме того, гарантии не будут ограничивать численность или мощность ВСУ, а также не могут быть элементом обмена на определенный статус, в числе которого нейтралитет.

Подписавшим гарантии безопасности Украины государствам в случае агрессии против Киева необходимо будет предоставить ему военную помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

