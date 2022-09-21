Матвиенко заявила, что Запад пытается уничтожить РФ руками украинцев

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Страны Запада и НАТО пытаются реализовать свои планы по уничтожению России руками украинцев. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
По ее словам, Запад также хочет отменить все русское и разрушить экономику страны. Они якобы уже открыто рассуждают о покорении России и разделении ее на части. Матвиенко выразила сожаление из-за того, что украинцы поддались массированной обработке и антироссийскому зомбированию.
"Но я уверена, рано или поздно этот дурман пройдет, придет осознание чудовищного преступления, предательства, совершенного марионеточным режимом Киева против собственного народа. Это у нас болит душа за Украину. А Западу она чужая, это для них лишь инструмент для удержания уплывающей от них гегемонии", – приводит слова спикера Совфеда ТАСС.
Матвиенко добавила, что всем россиянам сейчас тяжело из-за гибели военнослужащих, которые защищают свое Отечество. Вместе с тем она подчеркнула, что большое горе пришло бы на нашу землю, если бы Москва не сорвала враждебные планы Киева. По ее словам, в этом случае последствия были бы "несравнимо тяжелее".
Ранее Путин заявил, что западные страны ставят перед собой цель разобщить Россию на множество враждующих между собой областей. По его словам, западные государства прямо говорят об успехе в расколе СССР в 1991 году, теперь же они хотят сделать то же самое и с РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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