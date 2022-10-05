До 70 военных ВСУ уничтожены на лисичанском направлении – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили за день на лисичанском направлении до 70 украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, цели были поражены в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка. Помимо личного состава ВСУ, российскими военными были выведены из строя танк, три боевые бронемашины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил об отраженной попытке ВСУ прорваться к Каховской ГЭС. По его словам, попытка была совершена двумя батальонами в районе села Дудчаны.

Кроме того, до этого российские военные пресекли продвижение ВСУ на херсонском направлении. Отмечалось, что ВСУ несут в регионе значительные потери.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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