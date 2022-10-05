Российские военные удерживают позиции на андреево-криворожском направлении – Минобороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Военнослужащие РФ отражают атаки ВСУ, удерживая занимаемые позиции на андреево-криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника", – отметил он.

По словам Конашенкова, до 30 украинских военных, 2 танка и 4 боевых машин пехоты были уничтожены за сутки в районе Новой Каменки Херсонской области.

Ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие улучшают собственные позиции на угледарском направлении ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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