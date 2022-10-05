В МО РФ сообщили об уничтожении склада с "Байрактарами" под Николаевом

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ангар с беспилотниками "Байрактар ТБ-2" уничтожен ударом комплекса "Искандер", заявили в Минобороны России.

"В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) американского производства в районе Мураховки Николаевской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие поразили производственные цеха завода "Мотор Сич", в котором находилось более 15 тонн боеприпасов ВСУ. Удары производились в районе Запорожья.

ВС РФ также поразили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады военнослужащих Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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