Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на угледарском направлении

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Российские военнослужащие улучшают собственные позиции на угледарском направлении ДНР, заявил врио губернатора региона Денис Пушилин.

"Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление – пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что продвижение украинских войск на херсонском направлении удалось остановить.

По его словам, ситуацию нельзя назвать критичной. В частности, он отметил, что ВСУ несут в регионе значительные потери.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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