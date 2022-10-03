Власти Херсона сообщили об отражении попытки прорыва ВСУ на Каховскую ГЭС

Фото: ТАСС/Sergei Initsky/EPA
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил об отраженной попытке ВСУ прорваться к Каховской ГЭС.
По его словам, попытка была совершена двумя батальонами ВСУ в районе села Дудчаны.
"Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью", – рассказал Сальдо.
В ночь на 29 сентября в Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны. По данным городской ВГА, тогда прогремело не менее 8 воздушных взрывов.
До этого замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки наступления ВСУ на регион проваливаются.
Стремоусов уточнил, что область защищают союзные войска. Однако ВСУ все равно продолжают наносить удары по городу и населенным пунктам в Херсонской области, но, по его мнению, это является временным явлением.
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