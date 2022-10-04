Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Союзные войска планируют освободить город Красный Лиман в ДНР, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции, поэтому я рассчитываю, что <...> и там выдержим, и Красный Лиман освободим, это тоже наша задача", – рассказал он в эфире Первого канала.
По словам главы республики, в районе Кременной выстроена серьезная оборона, у ВСУ нет шансов, однако они не оставляют попыток.
Пушилин отметил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ привлекали резервы с артемовского направления. На данный момент подразделения ДНР на отдельных участках в Артемовске фиксируют отступление украинских позиций и укрепляют свои.
Однако это не означает, что Артемовск будет освобожден сегодня, уточнил глава ДНР.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман ДНР остается по-прежнему тяжелой. 30 сентября в город подтягивалось подкрепление, а также предпринимались все необходимые меры для удержания позиций и сохранения личного состава.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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