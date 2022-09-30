Пушилин заявил о сохранении тяжелой ситуации в Красном Лимане

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Ситуация в городе Красный Лиман ДНР по-прежнему тяжелая, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Ситуация остается тяжелой <...>. Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска", – приводит его слова РИА Новости.

Пушилин уточнил, что в город подтягивается подкрепление, предпринимаются все необходимые меры для удержания позиций и сохранения личного состава.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что сложный бой завязался в городе Красный Лиман ДНР. По его словам, союзные силы держат оборону при поддержке артиллерии и авиации.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Красный Лиман взят противником в полукольцо, при этом дорога на город Сватово в ЛНР находится под контролем союзных сил, однако периодически под обстрелом.

Он добавил, что ВСУ направляют диверсионно-разведывательные группы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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