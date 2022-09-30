В ЛНР сообщили о сложном бое в Красном Лимане

Фото: Минобороны РФ

Сложный бой завязался в городе Красный Лиман ДНР, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"В Красном Лимане идет сложный бой, противник бросил все силы и резервы", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Киселева, союзные силы держат оборону при поддержке артиллерии и авиации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Красный Лиман взят противником в полукольцо, при этом дорога на город Сватово в ЛНР находится под контролем союзных сил, однако периодически под обстрелом.

Он добавил, что ВСУ направляют диверсионно-разведывательные группы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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