Украинские националисты бросили позиции в районе Красного Лимана. По информации Минобороны РФ, боевики бежали, оставив оружие и технику. Российские военные зачистили район, ликвидировав несколько диверсионных групп противника. Остатки подразделений ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

В Северодонецке обнаружили крупный склад оружия, привезенного из стран НАТО. Помощник главы Чечни Апты Алаудинов опубликовал видео, на котором видны американские гранатометы, шведские ракетницы и польские минометы. По мнению военных экспертов, все это оружие не было использовано, поскольку украинские боевики не умели с ним обращаться.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

