ВС РФ применили новые высокоточные ракеты на Украине

Вооруженные силы России применили против украинских боевиков новые высокоточные ракеты "305". По словам экспертов, эти боеприпасы поражают цели с точностью до двух метров.

В Минобороны рассказали, что высокоточным ударом ракетами "Калибр" с борта фрегата Черноморского флота были уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, которые находились на совещание командного состава в Днепропетровской области. Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений и 123 района с живой силой и техникой ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

