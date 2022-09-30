Пушилин сообщил, что Красный Лиман взят противником в полукольцо

Фото: ТАСС/Александр Река

Город Красный Лиман в ДНР взят противником в полукольцо, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

При этом дорога на город Сватово в ЛНР находится под контролем союзных сил, однако периодически под обстрелом.

Пушилин добавил, что ВСУ направляют диверсионно-разведывательные группы.

Ранее глава ДНР сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана пока остается самой сложной. Пушилин добавил, что одним из самых успешных в настоящее время является "направление Песок". По его словам, хорошие результаты там показывает 11-й полк.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ потеряли 13 единиц техники при неудачном наступлении на Красный Лиман – МО РФ

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