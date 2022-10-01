Союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения – МО РФ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Союзные войска вышли из Красного Лимана из-за угрозы окружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве РФ также уточнили, что на Краснолиманском направлении за день удалось уничтожить свыше 200 солдат ВСУ, вывести из строя пять танков и девять БМП.
"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении", – отмечается в заявлении Минобороны.
Как сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили свыше 50 украинских солдат в районе Купянска под Харьковом.
"Ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники", – отметил Конашенков.
Накануне глава республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман ДНР остается по-прежнему тяжелой. 30 сентября в город подтягивалось подкрепление, а также предпринимались все необходимые меры для удержания позиций и сохранения личного состава.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ показало кадры работы боевого расчета системы залпового огня "Ураган"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: