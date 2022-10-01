Союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения – МО РФ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Союзные войска вышли из Красного Лимана из-за угрозы окружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве РФ также уточнили, что на Краснолиманском направлении за день удалось уничтожить свыше 200 солдат ВСУ, вывести из строя пять танков и девять БМП.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении", – отмечается в заявлении Минобороны.

Как сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили свыше 50 украинских солдат в районе Купянска под Харьковом.

"Ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники", – отметил Конашенков.

Накануне глава республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман ДНР остается по-прежнему тяжелой. 30 сентября в город подтягивалось подкрепление, а также предпринимались все необходимые меры для удержания позиций и сохранения личного состава.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



МО РФ показало кадры работы боевого расчета системы залпового огня "Ураган"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!