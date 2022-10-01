Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Украинские войска на южном направлении несут тяжелые потери, сообщает РИА Новости. Отмечается, что боеприпасов им не хватает, а подкреплений нет.
В Сети появилась запись радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, участвовавшей в попытке наступления на херсонском направлении в сентябре.
"Будет вообще поддержка? Спрашивают меня. Людей нет, связи – тоже, патронов мало", – говорит один боец.
"Где все остальные - … (кто) его знает. Если мы на ночь останемся, с утра нас опять... (обстреляют). Это нужна с утра какая-то поддержка или на ночь. Или мы берем 300-х (раненых – ред.) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не… (обстреляли)", – ответил ему сослуживец.
Во втором фрагменте радиоперехвата украинский военный взволнованно кричит с просьбой не стрелять. В третьем военные рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов и постоянно спрашивают, где же подкрепление.
Ранее военнослужащие Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Отмечалось, что задержанные причастны к деятельности националистических организаций СБУ и ВСУ. Также было обнаружено 10 тайников с оружием и боеприпасами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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