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Украинские боевики сосредоточились на границе Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил, что среди наемников присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.

"Такого скопления боевиков Владимира Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много. Здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные", – рассказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

Кроме того, ВСУ разместили на линии фронта и боевую технику: гаубицы М777, реактивные системы залпового огня типа HIMARS, "Град", "Ураган".

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Союзные силы пресекли попытку ВСУ прорваться на горловском направлении. По его словам, Горловка подверглась обстрелам.

Пушилин также добавил, что попытки Киева выдвинуть определенные силы наблюдались и со стороны Дзержинска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

