Фото: AP/Leo Correa

Вооруженные силы Украины планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил представитель местной администрации Владимир Рогов в эфире телеканала Россия 1.

По его словам, украинские бойцы перебрасывают РСЗО HIMARS и гаубицы M777 в районе линии соприкосновения. Рогов добавил, что ВСУ планируют наступать в районе самой станции, переправ и восточнее. Он подчеркнул, что "боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом".

Рогов высказал мнение, что действиями Киева руководят британцы и американцы.

"По сути с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские", – отметил Рогов.

Ранее газета New York Times сообщила, что американская разведка помогает Вооруженным силам Украины планировать наступление, в том числе на харьковском направлении. По данным издания, летом 2022 года высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведданными со своими американскими коллегами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

