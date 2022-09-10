В ВГА Харьковской области призвали жителей покинуть дома из-за обстрелов ВСУ

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Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей местных населенных пунктов покинуть дома из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"Противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. <...> Поэтому я настоятельно рекомендую [мирным жителям] покинуть зону боевых действий", – говорит Ганчев в распространенном пресс-службой видео.

По его словам, местных жителей ждут в России, где им окажут всю необходимую помощь. Он также пообещал, что города будут в ближайшее время освобождены, однако пока важно сохранить жизни людей.

9 сентября стало известно, что жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ. Для этого, как рассказал глава администрации Купянского района Максим Губин, были организованы специальные автобусы.

В ВГА Харьковской области уверены, что наступление украинских сил на этом направлении нацелено на то, чтобы создать для Запада видимость наличия тактических успехов за счет съемки кадров поднятия флага в различных населенных пунктах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

