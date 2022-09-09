ВКС РФ поразили пункты управления батальона "Кракен" под Харьковом

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ уничтожили пункты управления нацбатальона "Кракен" в Харьковской области и 93-й мехбригады в ДНР. Об этом Минобороны сообщило в своем телеграм-канале.

"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", – говорится в публикации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, но безуспешно. Он отметил, что противник пытается прощупать слабое место в обороне, поскольку до этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.