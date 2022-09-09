Украинский десант не смог закрепиться в районе Энергодара – Рогов

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, но безуспешно, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, атаку удалось отразить.

Он отметил, что противник пытается прощупать слабое место в обороне, поскольку до этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

"Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления", – цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали корректировщика, который наводил украинский дрон-камикадзе на здание администрации. Уточнялось, что при атаке никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.