Данные об исполнителях взрыва в среду в Мелитополе уже есть, их накажут – Рогов

Фото: AP/ТАСС/Frank Augstein
Данные об исполнителях произошедшего взрыва у штаба общественного движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе есть, они будут наказаны. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил председатель движения Владимир Рогов.
Рогов уточнил, что у штаба было два взрыва, один из которых был "приманкой". Он добавил, что пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.
Ранее Рогов сообщил, что штаб общественного движения "Мы вместе с Россией" был взорван в городе Мелитополе Запорожской области.
До этого Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара со стороны украинских военных. В результате город временно оказался без электроэнергии, а мощность шестого энергоблока ЗАЭС пришлось снизить до 135–140 мегаватт.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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