В Мелитополе взорван штаб общественного движения "Мы вместе с Россией" – Рогов

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Штаб общественного движения "Мы вместе с Россией" был взорван в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения Владимир Рогов в телеграм-канале.

Он добавил, что данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара со стороны украинских военных. В результате город временно оказался без электроэнергии, а мощность шестого энергоблока ЗАЭС пришлось снизить до 135–140 мегаватт.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

