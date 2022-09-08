В Энергодаре задержали корректировщика удара дрона ВСУ по зданию администрации

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Энергодаре задержали корректировщика, который наводил украинский дрон-камикадзе на здание администрации города. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"В Энергодаре задержан наводчик-корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города", – написал Рогов.

При атаке дрона-камикадзе никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в течение суток трижды обстреляли Энергодар, выпустив 16 снарядов. После попадания в трансформаторную подстанцию город оказался обесточен, российская артиллерия в ответ подавила огневые средства противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

