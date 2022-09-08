Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны ВСУ

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda, File

Военно-гражданская администрация Харьковской области приняла решение об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района из-за обстрелов со стороны Украины, заявил глава администрации Виталий Ганчев. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере, детей, женщин из-за того что город постоянно находится под террором", – сказал он.

По словам Ганчева, ВСУ стремятся разрушить инфраструктуру Купянска, подвергая город постоянным ракетным обстрелам. Он отметил, что украинские силовики успели нанести значительный материальный и моральный ущерб местным жителям, поэтому эвакуация остается единственным способом их спасения.

Ранее в военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что информация о наступлении ВСУ под Балаклеей не соответствует действительности и распространяется с целью наведения паники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

