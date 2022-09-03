В Запорожье подняли авиацию из-за движущихся к Энергодару лодок с вооруженными людьми

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После подтверждения информации о лодках с вооруженными людьми, движущимися в сторону Энергодара, в Запорожской области была поднята авиация, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Работали вертолёты Ка-52", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Рогов уточнял, что не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей выдвинулось из подконтрольных Киеву районов вниз по течению Днепра.

В ночь на 3 сентября ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. По словам Рогова, также взрывы были слышны в Энергодаре.

Также в этот день украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

