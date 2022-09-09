Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку", – заявил он.

Стремоусов отметил, что киевское руководство не считается с погибшими и уже с конца августа потеряло более 3 тысяч бойцов.

Также, как подчеркнул замглавы администрации, распространившееся в украинских средствах массовой информации контрнаступление на практике стало утопией и самоубийством.

Ранее росгвардейцы задержали 137 пособников националистов и обнаружили схроны с оружием в Херсонской и Запорожской областях. При этом до этого Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от националистов села Кодема в Донбассе. В ведомстве отмечали, что из-за больших потерь ВСУ проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении, тогда как ВС РФ продолжали наносить удары по противнику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

