Росгвардия задержала 137 пособников националистов в Херсонской и Запорожской областях

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Бойцы Росгвардии задержали 137 пособников националистов и обнаружили схроны с оружием в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет ТАСС.

"Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ. Обнаружено 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", – уточнили в Росгвардии.

Ранее Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от националистов села Кодема в Донбассе. В ведомстве также добавили, что из-за больших потерь в последние сутки ВСУ проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении, тогда как ВС РФ продолжали наносить удары по противнику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

