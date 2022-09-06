В МО РФ заявили об отказе бригады ВСУ выполнять приказы

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В районе Зайцева Донецкой Народной Республики состав 53-й механизированной бригады военнослужащих ВСУ отказался выполнять поставленные задачи, заявили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что бригада решила покинуть свои позиции в связи с большими потерями.

В министерстве добавили, что с воздуха были поражены пункты временного расположения подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Артемовска. В результате были уничтожены порядка 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в районе Артемовска в ДНР подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

